Lesão afasta Mo Farah da Maratona de Londres

Depois de, a Maratona de Londres perdeu esta quarta-feira mais um grande nome da sua lista de atletas de elite, com o anúncio de que Mo Farah não irá participar devido a uma lesão na anca. Grande nome do atletismo britânico dos últimos largos anos, Farah continua a sua travessia no deserto nesta fase final da carreira, falhando por problemas físicos aquele que seria um retorno à distância rainha três anos depois.Aos 39 anos, o quatro vezes campeão olímpico, que na preparação para esta prova vencera a Big Half há um mês, assumiu estar "bastante desapontado" por falhar a 'sua' maratona. "Treinei muito forte nos últimos meses, consegui voltar à minha boa forma e estava a sentir-me muito otimista na possibilidade de ter um bom resultado. Contudo, nos últimos dez dias senti algumas dores no lado direito da anca. Fiz várias sessões de fisioterapia e tratamentos, de tudo para estar na linha de partida, mas não foi suficiente para competir no domingo", lamentou Farah, que agora irá focar-se em recuperar de forma a estar presente na edição de 2023, a realizar em abrilSem Farah, as grandes figuras da elite masculina passam a ser o etíope Sisay Lemma, vencedor de 2021, e ainda o lendário Kenenisa Bekele, o segundo mais rápido da história na distância.