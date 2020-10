Letensebet Gidey bate recorde do mundo dos 5.000 metros

A etíope Letensebet Gidey bateu esta quarta-feira em Valência o recorde do mundo dos 5.000 metros, completando a légua em pista em 14.06,62 minutos, quase cinco segundos abaixo do anterior máximo, que durou 12 anos.

O anterior recorde pertencia a outra etíope, Tirunesh Dibaba, e era de 14.11,55 minutos.

No estádio Túria, de Valência, tudo estava preparado para um 'ataque' consistente ao recorde do mundo, nomeadamente a presença de 'lebres' de excelente qualidade, como a espanhola Esther Guerrero, responsável pelo ritmo aos 1.500 metros, e a queniana Beatrice Chepkoech, a recordista mundial dos 3.000 metros obstáculos.

Desde cedo se percebeu que a corrida poderia ir mesmo para recorde do mundo, já que a passagem aos 3.000 metros foi feita sete segundos abaixo da referência.

Gidey, de apenas 22 anos, é a atual vicecampeã mundial de 10.000 metros e foi bronze no Mundial de corta-mato. É ainda a titular do recorde do mundo de 15 km em estrada.

Das outras atletas em pista, apenas a ugandesa Winnie Nanyondo concluiu a prova, quase a duas voltas da nova recordista.