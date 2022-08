Líder da Federação da Ucrânia luta com russos: «Se não os matarmos, eles vão matar as nossas crianças»

View this post on Instagram A post shared by Yevhen Pronin (@pronin_law_you)

Esta semana os principais nomes do atletismo europeus estão reunidos em Munique para a disputa dos campeonatos continentais, num mega evento no qual estará também presente o presidente da Federação Ucraniana de Atletismo. Até aí, tudo normal, até porque é habitual os líderes federativos estarem presentes nestes eventos. Mas o que distingue o ucraniano dos demais é que Yevhen Pronin está em Munique depois de ter deixado temporariamente a linha da frente na guerra contra a Rússia. Da guerra para Munique, tudo para mostrar a força do seu povo.Em conversa com o 'Telegraph', Pronin começa por mostrar um vídeo no seu telefone onde se pode ver um ataque que fez com um drone. "Estão ali dois soldados russos. Lancei a bomba ali, como uma bola de basquetebol, como podes ver. A máquina mexe-se e esmaga-os. E eles morrem". A descrição parece tirada de um qualquer jogo de computador, mas é o dia a dia do líder da Federação Ucraniana, que surge em Munique como o mais novo de todos os responsáveis federativos. Tem apenas 31 anos.A tenra idade e a falta de experiência militar podiam tê-lo demovido de defender o seu país, mas Yevhen Pronin teve outras ideias. "Quando a guerra começou, a 24 de fevereiro, escolhi algo que muitos rapazes e homens na Ucrânia escolheram. Assinei um contrato e tornei-me soldado do exército ucraniano. Não tinha experiência, mas estava pronto mental e emocionalmente", garantiu.Nestes momentos iniciais, a sua namorada e irmã viveram durante um mês num parque de estacionamento de Kiev, antes de serem levados para Dresden e depois Viena. Pronin, pelo contrário, ficou no país a lutar. E é isso que tem feito até agora. Matar russos, assume, é algo normal para si nesta altura."Sinto-me muito bem, porque estou a fazê-lo pelo meu país. Se não os matarmos, eles vão matar as nossas crianças e podem matar-nos a nós. Mas, claro, não sou um assassino na vida real. Tivemos imensos problemas com a Rússia ao longo dos últimos 200, 300 anos. Para a minha geração é uma chance. Os meus pais estão com medo de fazer algo, porque cresceram na União Soviética. Mas a minha geração é diferente. Com as sanções internacionais, o trabalho da comunidade internacional, é a melhor altura para fazê-lo. Esta é a melhor altura para a nossa geração".Geração essa que faz uso das redes sociais para mostrar o seu trabalho no campo de batalha. Pronin faz mesmo parte de uma unidade de drones, intitulada Tactical Busters, que as utiliza para mostrar vídeos das suas mortes. "É propaganda. A maior parte dos ucranianos fazem-no, é um novo tipo de guerra. Quando precisamos de alguma ajuda de voluntários ou de organização internacionais, enviamos estes vídeos".Quanto ao desporto, o líder da Federação Ucraniana de Atletismo entende que por agora não há espaço para considerar uma integração do desporto russo a nível internacional. "Acho que os russos podem voltar ao desporto internacional, mas não nesta geração. Primeiro de tudo temos de deixar algum tempo passar para nos separarmos da Rússia. Foi a mesma situação com a Alemanha de Hitler. Talvez uma geração, talvez uns 30 anos, seja a altura certa para competirmos sem os russos", finalizou.