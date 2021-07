Liga Diamante: Pichardo vence em Gateshead

O português Pedro Pichardo foi esta terça-feira o vencedor do triplo salto da Liga Diamante de Gateshead, prova em que outro luso, Tiago Pereira, foi terceiro, com recorde pessoal.A menos de um mês dos Jogos Olímpicos, Pichardo continua em excelente momento de forma e marcou como melhor salto 17,50 metros, mais 46 centímetros do que o segundo classificado, o italiano Tobia Bocchi (17,04).





Resultados Resultados

Tiago Pereira conseguiu ao longo do concurso melhor que Bocchi, com 17,11 metros, mas perde para o italiano pela nova regra das provas de saltos longitudinais e lançamentos na Liga Diamante, que fazem depender o pódio do resultado do sexto e último salto - e aí Bocchi foi melhor, com 16,60 contra 16,46.

Pereira estreou-se em provas da Liga Diamante (os 'meetings' mais fortes do calendário internacional) e ressentiu-se um pouco disso na parte final, mas só depois de um excelente salto a 17,11 ao quinto ensaio, que o faz subir a terceiro português de sempre, atrás de Pichardo e de Nelson Évora. Pichardo, Évora e Tiago Pereira estarão nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020.



Mais 'tranquilo' foi o percurso de Pichardo, o líder mundial anual da disciplina, já que começou com 17,29, marca que lhe garantia com toda a probabilidade a passagem aos saltos finais.



Depois, resguardou-se e prescindiu de saltar dos segundo ao quinto ensaios, para fechar com 17,50 metros, marca superada este ano apenas por três atletas - além de Pichardo, o burquinês Hugues Fabrice Zango e o cubano Andy Diaz.