Liliana Cá 5.ª na etapa de Xiamen da Liga de Diamante

A portuguesa Liliana Cá terminou este sábado no quinto lugar da competição de lançamento do disco da etapa de Xiamen da Liga de Diamante de atletismo, com um arremesso de 62,21 metros.

A oitava classificada nos Mundiais Budapeste'2023 e quinta nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 conseguiu a sua melhor marca do concurso no segundo lançamento, mesmo assim abaixo dos 64,32 de referência este ano e dos 63,59 conseguidos na capital húngara.

A chinesa Bin Feng, bronze em Budapeste'2023, venceu a competição com 67,41, relegando a croata Sandra Perkovic para o segundo lugar, com 67,32, enquanto a norte-americana Laulauga Tausaga, que surpreendentemente se sagrou campeã do mundo, não foi além do terceiro posto, com 64,31.

Nesta etapa chinesa da Liga de Diamante, sem o norte-americano Noah Lyles, ouro nos 100, 200 e 4x100 metros, foi Christian Coleman a brilhar, depois do quinto lugar em Budapeste.

Coleman igualou os 9,83 segundos da melhor marca do ano obtidos por Lyles nos Mundiais, para vencer a prova do hectómetro, com a concorrência do jamaicano Kishane Thompson (9,85) e do seu compatriota e antigo campeão do mundo Fred Kerley (9,96).