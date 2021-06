Liliana Cá conquista prata no Meeting de Montreuil

Liliana Cá, que vai representar Portugal em Tóquio2020, conquistou, esta terça-feira, a medalha de prata no concurso do lançamento do disco no Meeting de Montreuil, em França.

No seu melhor lançamento, a atleta lusa atingiu os 63,60 metros, à terceira tentativa, depois de um nulo a abrir e de um registo de 63,34 metros à segunda tentativa.

A prova foi ganha pela croata Sandra Perkovic, com 66,11 metros, a sua melhor marca pessoal esta época, enquanto a alemã Shanice Craft foi terceira, com 62,98 metros.

Em 29 de maio, Liliana Cá tinha vencido na Superliga Europeia de atletismo, com 61,36 metros, em Chorzow, na Polónia.