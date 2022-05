Liliana Cá em quarto lugar no meeting de Eugene da Liga Diamante

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A portuguesa Liliana Cá foi este sábado quarta classificada no lançamento do disco do meeting de Eugene da Liga Diamante, nos Estados Unidos, ao registar 61,74 metros como melhor ensaio na competição.



A atleta olímpica ficou longe da vencedora, a campeã olímpica de Tóquio2020, a norte-americana Valarie Allman, que lançou a 68,35 metros. Mais longe ficou a bicampeã olímpica Sandra Perkovic, com a croata a registar 65,50, enquanto a alemã Kristin Pudenz fechou o pódio com 62,58.

Sem poder lançar pela sexta vez, o que apenas as três primeiras podem fazer, foi mesmo o quinto e último ensaio, para 61,74 m, o melhor da detentora do recorde nacional, de 66,40, estabelecido em 2021.

No ano passado, em Tóquio2020, Cá foi quinta classificada com 63,93 metros.