Liliana Cá: «Há dias bons, dias maus e este nem foi muito bom, nem muito mau»

Apesar de apurada para a final do lançamento do disco dos Mundiais de atleitsmo de Eugene, Liliana Cá assumiu que poderia ter feito melhor nesta qualificação. Ainda assim, com a final garantida, a atleta de 35 anos tem apenas como objetivo fazer mais e melhor no momento decisivo. Na final."Quero melhorar na final e ficar entre as oito primeiras", afirmou a lançadora natural do Barreiro, de 35 anos, que terminou o Grupo A de qualificação com 61,41 metros, que lhe permitiu ser a terceira repescada e nona melhor no conjunto das apuradas.

Quinta em Tóquio'2020, com 63,62 metros como melhor marca do ano - longe do seu recorde nacional de 66,40 -, a lançadora falou dia que não foi mau... nem bom. "Não gostei muito. Há dias bons, dias maus e este nem foi muito bom, nem muito mau. Ficar para a final era o objetivo, apesar de a minha época ter começado um bocado tarde", ressalvou, acrescentando ter tentado um "segundo lançamento mais controlado, para tentar arriscar um pouco no terceiro".

A final, recorde-se, está marcada para quarta-feira, pelas 18h30 locais em Eugene, 2h30 de Lisboa (já na madrugada de quinta-feira). Nessa decisão, refira-se, Liliana Cá terá chances reais de fazer o melhor resultado luso no lançamento do disco em campeonatos do Mundo, que até agora está na posse de Teresa Machado, com o sexto lugar em Atenas'1997.