Liliana Cá na final com ambições: «Agora, é chegar às medalhas»

A portuguesa Liliana Cá assumiu esta segunda-feira que quer lutar por uma medalha nos Europeus multidesportos que decorrem em Munique, nos quais vai disputar a final do lançamento do disco, juntamente com Irina Rodrigues. Nas semifinais, a atleta lusa começou por lançar a 58,60 metros, depois a 62,78 e, por fim, atingiu os 65,21, a sua melhor marca do ano e que lhe permitiu apurar-se para a final, na terça-feira.

"Não deixei para o fim. Estava ainda a tentar acordar. Acordei às sete da manhã, não consegui dormir à tarde e custou um pouco a acordar. Depois de acordar, lá saiu", disse aos jornalistas, entre risos.

Liliana Cá, quinta classificada em Tóquio'2020 e sexta nos mundiais de Eugene, há um mês, admitiu que "estava à espera de uma boa marca, não de 65,21", até pelo cansaço acumulado desde o regresso dos Estados Unidos. "Na última semana, treinámos bastante e estávamos a treinar mesmo no fundo do poço, porque, quando viemos do Estados Unidos, custou-me bastante a recuperar e eu continuei a treinar mesmo com aquele cansaço. Estava exausta, portanto não estava à espera de fazer 65 [metros], mas estava à espera de uma boa marca", referiu.

Com a final para disputar, Liliana Cá deixou uma garantia: "Agora, é chegar às medalhas. No primeiro Europeu em que participei, estava a lutar por ir à final. Agora, estou a lutar por uma medalha".

A final do lançamento do disco, para o qual também de qualificou Irina Rodrigues, está agendada para terça-feira, às 19:55 (hora de Lisboa).