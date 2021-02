Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Liliana Cá obtém apuramento direto para Tóquio2020 no lançamento do disco Atleta portuguesa efetuou um lançamento de 65,10 metros, a apenas 30 centímetros do recorde de Portugal





• Foto: Reuters