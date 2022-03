Liliana Cá: «Para mim, este bronze sabe a ouro»

A atleta portuguesa Liliana Cá mostrou-se este domingo bastante satisfeita com a medalha de bronze conquistada em Leiria, na competição de disco da Taça da Europa de Lançamentos.

"Estou contente, não pela marca, mas pelo lugar. Tenho começado a época um pouco mal. Para mim este bronze sabe a ouro", disse à agência Lusa a lançadora portuguesa, que garantiu a medalha no sexto e último ensaio, projetando o disco a 60,74 metros, marca que lhe permitiu ultrapassar a lituana Ieva Zarankaite.

Liliana revelou que começou o concurso em Leiria "já com dores", o que prejudicou uma prestação em que somou três nulos. "Tive de aguentar. O meu treinador estava a dizer para parar, mas eu sentia que conseguia fazer mais. Disse que não parava e que ia continuar. Graças a Deus, valeu a pena", afirmou no final da prova.

A atleta olímpica vai agora focar-se no tratamento de uma lesão que a afeta desde os Jogos Olímpicos de Tóquio2020. "Tenho uma tendinite no rotuliano, da queda que dei nos Jogos. Ainda se mantém e está a ser difícil ultrapassar. Mas vou conseguir. No verão quero estar no máximo e sentir que trabalhei para estar de novo ao mais alto nível nessas provas essenciais", explicou.

Liliana Cá espera recuperar totalmente para depois apontar às medalhas no Mundial e Europeu: "Nos campeonatos do Mundo quero ficar entre as oito primeiras e, se possível, ser medalhada. No campeonato da Europa quero mesmo ser medalhada, vou apontar a isso".