Liliana Cá quarta na etapa de Paris da Liga de Diamante

A portuguesa Liliana Cá terminou este sábado no quarto lugar o concurso de lançamento do disco da etapa de Paris da Liga de Diamante, com 62,43 metros.

A atleta de 34 anos, quinta em Tóquio'2020, com 63,93, alcançou o seu melhor lançamento na quinta tentativa, mas não conseguiu chegar às três finalistas.

A lançadora do Novas Luzes, que tem como melhor marca o recorde nacional (66,40), alcançado a 6 de março, em Leiria, começou com 60,44, conseguindo sempre melhorar, para 60,47, 61,49, 61,43 e, finalmente, 62,43.

A croata Sandra Perkovic, campeã em Londres'2012 e Rio'2016, que ficou afastada das medalhas nos últimos Jogos Olímpicos, venceu a prova, com 66,08. A cubana Yaime Pérez, medalha de bronze em Tóquio'2020, terminou na segunda posição, com 65,31, à frente da norte-americana e atual campeã olímpica Valarie Allman (64,51).