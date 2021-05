Liliana Cá "realizada" por dar o máximo de pontos a Portugal na Superliga de atletismo

Liliana Cá, que deu este sábado a Portugal a única vitória na primeira jornada da Superliga de atletismo, a decorrer em Chorzow, na Polónia, disse sentir-se "realizada" por dar à seleção nacional o máximo de pontos no lançamento do disco.

A atleta liderou o concurso desde o início até ao fim, para vencer com a boa marca de 61,36 metros, mais de dois metros à frente da alemã Marike Steinacker.

A lançadora portuguesa abriu com 59,30 metros, a que a alemã respondeu com menos um centímetro. Liliana esperou pelo último lançamento para cimentar a liderança, com os expressivos 61,36 metros, enquanto a adversária não melhorou a marca.

"Sinto-me realizada. Esta competição traz uma pressão maior, pois por qualquer erro nosso pode pagar toda a equipa. Então, ao conseguir dar a maior pontuação, sinto-me realizada", disse no final a recordista nacional, que já tem mínimos para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020.

A marca ficou a cerca de cinco metros do recorde nacional, mas "foi a possível": "Estive parada algum tempo, devido a uma contratura nas costas, estou a regressar com segurança", explicou a atleta lusa.

O resultado de Liliana Cá foi claramente o melhor da seleção nacional que está a competir em Chorzow, não tendo mais ninguém obtido lugar entre os três primeiros, nas 21 provas disputadas hoje.

A maior desilusão foi o sexto lugar de Patrícia Mamona, sexta colocada no triplo salto, que se apresentava como campeã europeia de pista coberta.