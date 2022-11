Liliana Cá regressa ao Sporting: «A minha perspetiva é bater o recorde nacional»

Liliana Cá está de regresso ao Sporting. A lançadora do disco, de 35 anos, representou os leões entre 2005 e 2011 é a atual recordista nacional na disciplina, com 66,40 metros, alcançado no ano passado.A atleta olímpica quer melhorar essa marca. "A minha perspetiva é bater o recorde nacional e melhorar sempre as minhas exibições anteriores. Já tenho mínimos para o Mundial [de 2023, em Budapeste], onde quero chegar à final e lutar por uma medalha", frisou em declarações ao meios de comunicação do clube de Alvalade.Liliana Cá, quinta classificada em Tóquio'2020, explicou o porquê de voltar a equipa de verde e branco."Aqui, no Sporting, só temos bons atletas e lutamos para dar o nosso melhor. É um grupo muito acolhedor e estamos sempre a puxar uns pelos outros. Acho que aqui vou conseguir fazer muito mais do que no ano passado, em que andava sem clube. Somos leoas e estamos habituadas umas às outras, seja como colegas de equipa ou adversárias", deu conta.