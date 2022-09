Liliana Cá terceira na Finalíssima da Diamond League

Liliana Cá conseguiu esta quinta-feira a terceira posição de pódio para Portugal na Finalíssima da Diamond League, ao ser a terceira colocada na prova do lançamento do disco. A portuguesa, de 35 anos, junta-se assim a Pedro Pichardo (2.º no triplo salto) e Auriol Dongmo (3.ª no lançamento do peso) e consegue também ela entrar para a história como uma das medalhadas na prova que reúne os melhores do Mundo.A lançadora portuguesa fez a sua melhor marca na quarta tentativa, em 63.34 metros, ficando apenas atrás das favoritas Valarie Alman (67.77), dos Estados Unidos, e Sandra Perkovic (67.31), da Croácia. Com este resultado, Liliana Cá leva para casa um cheque de pouco mais de 7 mil euros.A participação portuguesa em Zurique fecha com o lançamento do dardo, prova na qual Leandro Ramos competirá a partir das 19.20 (hora de Lisboa).