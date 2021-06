Liliana Cá terceira no lançamento do disco dos FBK Games

A portuguesa Liliana Cá foi este domingo terceira classificada na prova do lançamento do disco em Hengelo, na Holanda, durante os FBK Games, prova do Continental Tour.

A atleta do Novas Luzes, recordista nacional na disciplina, conseguiu um lançamento de 65,07 metros para alcançar o bronze na prova, marcada pelo novo recorde mundial nos 10.000 metros femininos, da holandesa Sifan Hassan (29.06,82 minutos).

Cá ficou atrás da croata Sandra Percovic (65,80 m) e da cubana Yaimé Perez, vencedora com 65,91.

O lançamento é amplamente superior ao que conseguiu no final de maio, na Polónia, durante a Superliga Europeia por equipas, em que venceu o ouro com 61,36 metros.