Liliana Cá vence prova do disco em 'meeting' na Polónia

A atleta portuguesa Liliana Cá, recordista nacional do lançamento do disco, venceu este domingo a prova do Memorial de Lançamentos Kamila Skolimowska, na Polónia, com a marca de 63,53 metros.

A atleta lusa, que prepara a participação nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, conseguiu ainda outro lançamento para lá dos 63 metros, com 63,38.

Na mesma reunião, Jessica Inchude foi quinta classificada no lançamento do peso, com 17,79 metros.

Em França, no 'meeting' de Soteville, Cátia Azevedo foi segunda classificada na prova de 400 metros, completando a volta à pista em 51,37 segundos.