Limparam 11 milhões da conta de Usain Bolt: ex-velocista tem apenas 11 mil euros e ameaça com processos

Usain Bolt já ameaçou que vai processar uma empresa de investimentos privados da Jamaica depois de terem desaparecido mais de 11 milhões de euros da sua conta. Os advogados do ex-velocista, 8 vezes campeão olímpico, garantem ter verificado várias vezes o saldo, adiantando que ao antigo atleta restam pouco mais de 11 mil euros. Suspeitam de fraude.A imprensa da Jamaica avança que os representantes legais de Bolt - que terá ganho cerca de 22 milhões de euros por época enquanto esteve em atividade - deram 10 dias à empresa para devolver o dinheiro."A conta continha parte das suas poupanças", explicou Linton Gordon, um dos advogados do ex-atleta. "São notícias perturbadoras para toda a gente, sobretudo para o senhor Bolt, que abriu esta conta como fundo de reforma."E o advogado acrescentou: "Se isto estiver correto, e esperamos que não passe de um engano, estamos diante de um caso sério de furto fraudulento."Consta no país que outros clientes da 'Stocks & Securities Limited' também se queixaram do desaparecimento de fundos.