London Big Half com cartaz de impor respeito

Com a Maratona de Londres em ponto de mira, Mo Farah e Wilson Kipsang vão travar um primeiro duelo de titãs dentro de duas semanas, na Vitality London Big Half, uma meia maratona que se realiza a 10 de março na capital britânica. Para lá de Farah e de Kipsang, também estará presente Daniel Wanjiru, o vencedor da edição de 2017 da Maratona de Londres, pelo que o cartaz promete efetivamente muita animação.Vencedor da edição do ano passado desta meia, com 61:40, Mo Farah espera voltar a bater Wanjiru, tal como no ano passado, ainda que desta feita tenha também de se preocupar com Kipsang, o antigo recordista mundial da maratona. Para lá deste trio, de notar também a presença de um forte contingente britânico, já que esta 'meia' irá também definir o novo campeão nacional da distância.Para lá da Meia de Londres, março será mês também da Meia de Nova Iorque, prova que decorre na semana seguinte e que marcará a estreia de Paul Chelimo na distância. O norte-americano, que foi medalha de prata nos 5000 metros dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, vai enfrentar pela primeira vez a distância intermédia, numa edição que contará também com as presenças de Evans Cheruiyot e Abdi Abdirahman, os únicos que têm recordes pessoais na casa das 1:00 horas.No plano feminino, destaque para a norte-americana Des Linden e a queniana Joyciline Jepkosgei, a atual detentora do recorde mundial da meia maratona (1:04:51).