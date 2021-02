Lorene Bazolo confirma mínimos para Europeus de pista coberta nos 60 metros

Lorene Bazolo confirmou este sábado a qualificação para os Europeus de pista coberta nos 60 metros durante o torneio de Preparação dos campeonatos de Portugal de atletismo, em Tomar, nos quais Manuel Dias tem brilhado no heptatlo.

Bazolo, do Sporting, cumpriu a prova em 7,35 segundos, baixando dos exigidos 7,40 para poder estar nos Europeus de Torun, na Polónia, no início de março.

Nas provas combinadas, destaque para a liderança de Manuel Dias, do União de Tomar, no heptatlo, com 2.957 pontos, mais 24 do que conseguiu no seu recorde pessoal nas mesmas provas.

Para este resultado, contribuíram recordes pessoais nos 60 metros (7,08 segundos), comprimento (7,25 metros) e lançamento do peso (12,62 metros), que compensaram um desempenho menos bom no salto em altura (1,75 metros).

Delvis Santos (Benfica) venceu os 60 metros em 6,80 segundos, Bernardo Pereira (Juventude Vidigalense) triunfou nos 400 metros (48,62 segundos), enquanto Rogério Amaral (Sobral de Ceira) ganhou os 3.000 metros em 8.16,67 minutos.

A santomense Agate Sousa (GA Fátima) destacou-se no comprimento, com 6,55 metros, Dorothé Évora (Sporting) venceu os 400 metros, em 55,22 segundos, Rita Figueiredo (Sporting) triunfou nos 800, em 2.11,65 minutos, e Emília Pisoeiro (Recreio de Águeda) impôs-se nos 3.000, em 9.30,05.