Lorene Bazolo e Isaac Nader apontam às semifinais dos Mundiais de atletismo

Lorene Bazolo e Isaac Nader procuram no sábado alimentar os seus sonhos nos Mundiais de atletismo e qualificarem-se para as semifinais dos 100 e dos 1.500 metros, respetivamente.

Em Eugene, nos Estados Unidos, a velocista Lorene Bazolo, de 39 anos, não escondeu a ambição, constante, de melhorar - é recordista nacional dos 100 e dos 200 metros, com as marcas de 11,10 e 22,64 segundos, alcançadas em agosto de 2021.

"Corro sempre pelo meu sonho. Aqui temos todas as condições, mas têm de estar reunidas todas as condições e eu tenho de dar o meu melhor", assumiu Lorene Bazolo.

A velocista vai estrear-se na 18.ª edição dos campeonatos do mundo nas eliminatórias dos 100 metros, marcadas para as 17:10 locais (01:10 de domingo em Lisboa), já depois de Patrícia Mamona ter disputado a qualificação do triplo salto.

"A preparação correu muito bem, estou confiante e saúde para dar o meu melhor, que é sempre a minha luta", reforçou a velocista lusa, que chega à competição com a 41.ª marca do ano (11,26).

Nos seus terceiros Mundiais com as cores lusas, os segundos nos 100 metros, Lorene Bazolo, que na segunda-feira disputa as eliminatórias dos 200 metros, adverte para o nível "cada vez mais difícil da velocidade", cobiçando a presença "numa semifinal ou numa final".

Pouco depois, a partir das 18:30 (02:30), Isaac Nader vai estrear-se em campeonatos do mundo, nas eliminatórias dos 1.500 metros, na concretização de um objetivo e no alimentar de um sonho.

"Sempre quis estar neste tipo de palcos, mas o meu sonho não é estar só nestes campeonatos, o sonho é chegar às medalhas. Mas a estreia é bastante positiva e estou feliz por estar aqui", afirmou o autor da 41.ª marca do ano (3.40,43 minutos).

Apesar dessa ambição, Isaac Nader assumiu-se realista, ambicionando um dos 18 lugares de semifinalista ou, em caso contrário, uma "marca razoável".

"Acho que é possível alimentar o sonho. Estar ao pé dos melhores do mundo é um pequeno passo para se poder sonhar, eu acredito em mim, acho que tenho condições para chegar ao nível dos melhores, mas temos de ser realistas, acho que se passar a uma semifinal é muito difícil, mas é uma participação positiva", referiu.

O segundo dia de Eugene'2022 conta ainda com a final do lançamento do peso feminina, que pode contar com Auriol Dongmo e Jessica Inchude, e as meias-finais dos 1.500 femininos, em que compete Marta Pen.