Lorène Bazolo: «Fica a experiência, mas tenho de me dedicar mais e trabalhar mais»

A portuguesa Lorene Bazolo falhou a qualificação para as semifinais dos 100 metros dos Mundiais de atletismo, no sábado, em Eugene, nos Estados Unidos, com o 38.º tempo das eliminatórias.

Lorene Bazolo, de 39 anos, que detém os recordes nacionais dos 100 e dos 200 metros, com 11,10 e 22,64 segundos, respetivamente, não foi além dos 11,44, que lhe valeram o sexto lugar na sétima série, vencida pela suíça Mujinga Kambundji, em 10,97.

"Tentei fazer as coisas da melhor forma possível, correr bem tecnicamente, porque tem sido aí que tenho falhado ao longo da época, mas tenho de aceitar, foi a marca que saiu. Fica a experiência, mas tenho de me dedicar mais e trabalhar mais", afirmou a velocista do Sporting, que chegou a Eugene'2022 com a 41.ª melhor marca do ano (11,26).

A chinesa Manqi Ge, com 11,17 foi a última das três repescadas para as semifinais, que estão marcadas para domingo, antes da final.

"Quando vejo as marcas, vejo que a velocidade não foi suficiente e que tenho de trabalhar mais e corrigir estes aspetos", admitiu Bazolo, que vai ainda disputar as eliminatórias dos 200 metros, na segunda-feira, a partir das 18:10 locais (2:00 de terça-feira em Lisboa).

Nas duas anteriores presenças em campeonatos do mundo, Bazolo não superou as eliminatórias, nos 100 metros, em Doha'2019, e nos 200, em Londres'2017.