Lorene Bazolo sai satisfeita de Belgrado: «Foram os meus melhores Mundiais»

A portuguesa Lorene Bazolo mostrou-se satisfeita com a consistência demonstrada esta sexta-feira nos 60 metros em Belgrado, onde correu mais rápido na sua carreira em Mundiais de atletismo em pista coberta.

A olímpica portuguesa fez a distância em 7,24 segundos (a sete centésimos do seu recente recorde nacional) tanto nas eliminatórias como na semifinal, terminando na 20.ª posição da geral.

"Muito consistente. Desde o início da temporada que tenho estado muito consistente, em volta dos 7,29 segundos. As marcas estão cá. Tinha a consciência de que na meia-final tinha de fazer o meu recorde pessoal para ter aquela esperança de poder passar. Estou satisfeita por essa consistência. Foram os meus melhores Mundiais, porque nunca tinha corrido tão rápido como desta vez", assumiu, à agência Lusa.

Com a temporada de pista coberta a terminar, Bazolo aponta agora à confirmação das marcas de qualificação para os Europeus e Mundiais ao ar livre, que se disputam no verão. "Sei que vou conseguir confirmar. E sonhar com uma meia-final e por que não com uma final. É trabalhar, 'step by step'. Confirmar duas vezes o [anterior recorde nacional], que era 7,25, não podia pedir mais. Queríamos mais, trabalhámos para isso, mas estou satisfeita", concluiu.

A portuguesa Lorene Bazolo terminou com o 20.º tempo das semifinais dos 60 metros, falhando o acesso à final em Belgrado, depois de repetir a marca que lhe permitiu ser repescada para ser uma das finalistas.