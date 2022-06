Lorene Bazolo, Tsanko Arnaudov e Abdel Larrinaga terceiros em Berna

Lorene Bazolo, Tsanko Arnaudov e Abdel Larrinaga foram esta terça-feira terceiros colocados no CITIUS Meeting, um evento do Continental Tour realizado na cidade suíça de Berna.Nos 100 metros, Bazolo confirmou a boa forma e, com 11,45 segundos, apenas terminou atrás de Mujinga Kambundji (11,11) e Géraldine Frey (11,43). No peso, ninguém conseguiu superar a barreira dos 20 metros, com o português a ficar-se pelos 19,68 metros, atrás do ucraniano Roman Kokoshka (19,94) e o alemão Simon Bayer (19,90). Quanto a Larrinaga, foi terceiro nos 110m barreiras, com 13,81 segundos.Também esta terça-feira, Tiago Pereira foi quinto no triplo salto dos Paavo Nurmi Games, na Finlândia. O português fez a sua melhor tentativa em 16,30. O brasileiro Almir dos Santos venceu com 16,90.