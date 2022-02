Lorene Bazolo volta a confirmar mínimos para Mundiais indoor mas quer mais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A portuguesa Lorene Bazolo reconfirmou este sábado a marca de qualificação para os Mundiais de atletismo em pista coberta de 2022, ao correr os 60 metros da prova extra dos Nacionais de clubes em 7,29 segundos. No entanto, a atleta não ficou totalmente satisfeita com a prestação."Esperava melhor, sinto que houve coisas que tecnicamente não correram bem, mas a marca está lá e sinto que vou conseguir. Vou trabalhar e continuar a acreditar porque, pelo menos nos campeonatos do mundo, acho que vou chegar ao nível que quero, que é bater o meu recorde pessoal", afirmou, em declarações à agência Lusa, a velocista do Sporting, que tem como melhor marca os 7,27 alcançados em 2018.

Lorene Bazolo já tinha assegurado a qualificação no ano passado, tendo repetido hoje, numa prova extra, a marca de 7,29 que tinha alcançado duas vezes no 'meeting' de Mondeville, em França, no passado dia 09 de fevereiro.

O também velocista do Sporting Carlos Nascimento aproximou-se da marca de qualificação para os Mundiais, ao correr a distância de 60 metros em 6,70 segundo, na prova extra, depois de ter vencido a prova dos Nacionais, em 6,75.



Um pouco mais distante das marcas de qualificação ficaram Salomé Afonso e Evelise Veiga, ambas do Sporting, nos 1.500 metros e no salto em comprimento, respetivamente.

Já com a presença no Mundial garantida, para a rpova de 1.500 metros, Isaac Nader assumiu ter-se limitado a vencer a distância na competição de clubes, em 4.01,14 minutos, sem pensar em tempos. O atleta do Benfica, que tinha confirmado mínimos no dia 08, em Sabadell, em Espanha, ao correr a distância em 3.36,50.

Na 29.ª edição dos Nacionais de clubes em pista coberta, o Sporting procura revalidar os títulos conquistados em 2021, quando somou o 26.º no feminino e o 18.º no masculino, após três vitórias seguidas do Benfica, que conta 10 triunfos e desistiu da competição em 2021.

Sem a rivalidade encarnada no feminino, o Sporting tem praticamente certo o 12.º triunfo seguido neste setor - no qual só foi batido em 2010 pelo FC Porto e em 1994 pelo Benfica -, ao somar 54 pontos após a primeira jornada, contra 39 do Sporting de Braga e 33 da ACD Jardim da Serra.

No setor masculino, foram os 'encarnados' a terminar o primeiro dia na liderança, com 44 pontos, mais 10 do que o Sporting.