Luís Saraiva: «Adoro representar Portugal e sinto que me transcendo nestes momentos»

Segundo melhor português do ano na maratona, mercê dos 2:13.51 que fez em Sevilha, Luís Saraiva chega aos Europeus de Munique depois de uma preparação com altos e baixos e, ainda que se encontre num bom momento de forma, conforme o próprio assume, opta por não colocar no papel qualquer marca ou objetivo. A meta principal para a prova desta segunda-feira, pelas 11h30 locais (10h30 de Lisboa), é fazer uma boa classificação. O resto... logo se vê."Para esta competição não vou com objetivo de marca. Vou com o intuito de fazer uma excelente classificação geral. Se com isso puder fazer uma boa marca, tanto melhor, mas o meu objectivo passa por lutar por um lugar de honra nesta prova", confessa-nos o atleta do Sp. Braga, que sobre a sua preparação falou de um percurso em crescendo."Infelizmente há uns meses tive uma lesão que me levou um par de meses a recuperar. Honestamente, em função disso mesmo, não esperava estar presente neste Campeonato da Europa. Mas felizmente tudo foi levando o rumo certo nos últimos tempos. Especialmente nas últimas quatro semanas. Foi uma melhoria tremenda e a confiança surgiu de novo em grande!", referiu o atleta natural de Vila Pouca de Aguiar, de 28 anos.Saraiva já esteve nos Mundiais da meia maratona de 2020 (foi 78.º, com 1:03:56), pelo que em Munique será um reviver de todas essas emoções de vestir as cores nacionais. Algo que, confessa, o enche de orgulho. "A sensação de representar as cores da nossa seleção são sempre fantásticas! Adoro representar Portugal e sinto que me transcendo nesses momentos. Depois é um 'dever' que temos para connosco, para com quem aposta em nós e para com quem está em casa a assistir e a puxar. Para além de que, se dermos o nosso melhor e fizermos resultados de excelência, acabamos por incentivar todos os que estão à nossa volta e elevar a nossa modalidade!", confessa.A fechar, o atleta do Sp. Braga elogia a "excelente iniciativa" da FPA em levar a cabo alguns estágios/concentrações com os corredores apurados para esta maratona. "Para além de nos dar dados mais concretos do que estão a ser as nossas semanas de treino e do que ainda poderemos melhorar, foram sem dúvida dias de bastante convívio, camaradagem e entreajuda. O que fez com que o espírito em volta de todos nós fosse melhorado. Espero que seja para manter este tipo de iniciativas", desejou.