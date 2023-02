Luxo no triplo dos Nacionais

O benfiquista Pedro Pichardo (campeão olímpico em Tóquio’2020) e a sportinguista Patrícia Mamona (prata no mesmo evento) são as grandes atrações dos Nacionais de Clubes em pista coberta, hoje e amanhã em Pombal, a marcar o arranque da época dos triplistas. Os dois atletas são também os grandes trunfos dos respetivos emblemas, com Benfica a ser o favorito no setor masculino, à semelhança do Sporting no feminino, clubes que conquistaram os títulos em 2022. Já com rodagem, Auriol Dongmo (Sporting) apresenta-se com a terceira melhor marca mundial do ano e a segunda europeia no peso (19,24 m).