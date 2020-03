Maior figura do atletismo do Irão testa positivo para a Covid-19

O iraniano Ehsan Haddadi, lançador do disco que fez história em Londres, em 2012, ao dar seu país a primeira medalha olímpica, é a mais recente figura do desporto mundial a ser contagiado com o coronavírus. A revelação foi feita pela World Athletics nas redes sociais, numa publicação na qual este organismo deseja uma rápida recuperação ao atleta asiático.





"Recebemos a notícia de que o lançador de disco iraniano Ehsan Hadadi testou positivo para o coronavírus. Desejamos-lhe uma rápida e completa recuperação", podia ler-se no 'tweet' partilhado.Para lá da prata olímpica de Londres, o atleta iraniano, de 35 anos, tem também no currículo outras conquistas, nomeadamente o bronze nos Mundiais de 2011 ou quatro títulos asiáticos consecutivos, entre 2006 e 2018.