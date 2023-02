Mamona faz hoje 1º salto internacional

Patrícia Mamona já competiu por duas vezes este ano, primeiro nos Nacionais de Clubes, depois nos Campeonatos de Portugal, ambos em Pombal, saindo num e noutro caso vitoriosa, tendo como 14.41 metros a sua melhor marca da época...que digamos vai começar verdadeiramente hoje, com a participação no meeting de Madrid.

Será, de resto, um importante teste antes dos Europeus de pista coberta, na próxima semana, em Istambul, o mesmo sucedendo com a colega do Sporting e tambam ela campena nacional de clubes e individual, Auriol Dongmo. A prova de Madrid não será, contudo, a primeira da lançadora do peso no estrangeiro.

E foi no meeting de Rochlitz, na Alemanha, que obteve a sua melhor marca da temporada, ao lançar o peso a 19,24 metros.