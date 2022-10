Manhã agitada em Lisboa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Lisboa vai ter a manhã deste domingo bastante agitada com duas provas realizadas pelo Maratona Clube de Portugal (MCP): A EDP Maratona de Lisboa e a Luso Meia Maratona. A primeira tem início em Cascais, tendo um percurso cem por cento à beira rio, para terminar na Praça do Comércio. A segunda começa na Ponte Vasco da Gama, para acabar no mesmo local da maratona.

O objetivo da organização e dos atletas de elites é que sejam batidos recordes. "Estou muito animado para as provas de domingo. Será uma prova fantástica. O objetivo em ambas as provas será bater o recorde dos percursos, se o tempo o permitir", frisou Carlos Moia, presidente do Maratona Clube de Portugal.

Além das duas principais corridas há também a Mini Maratona e o dirigente apelou para que todos se hidratem de forma conveniente, devido ao calor que se possa fazer sentir.