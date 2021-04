Manuel Mendes garante mínimos para a maratona dos Paralímpicos Tóquio'2020

O atleta Manuel Mendes apurou-se este domingo para a maratona da categoria T46 dos Jogos Paralímpicos Tóquio'2020, ao concluir a Maratona do Centenário, em Palmela, com um tempo de 2:42.54 horas.

O corredor de 50 anos, que não tem o braço esquerdo, confirmou a marca de acesso na página pessoal na rede social Facebook, tal como o clube que representa, o Vitória de Guimarães.

"Manuel Mendes participou na Maratona do Centenário, em Palmela, sagrando-se campeão nacional de maratona T46. No evento que contou com cerca de duas centenas de atletas, o vitoriano voltou a destacar-se de 'rei ao peito', cumprindo a prova em 2:42.54 horas e confirmando a marca de qualificação para os Jogos Paralímpicos de Tóquio", lê-se no comunicado do emblema minhoto.

O maratonista vai participar pela segunda vez nos Jogos Paralímpicos, depois de se ter estreado no Rio de Janeiro, em 2016, com a conquista da medalha de bronze na categoria referente aos atletas com deficiência nos braços.

O vimaranense terminou essa prova com um tempo de 2:49.57 horas, atrás do chinês Li Chanoyan, medalha de ouro, com uma marca de 2:33.35 horas, e do espanhol Abderrahmam Khamouch, prata, com 2:37.01 horas.