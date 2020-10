Maratona Clube de Portugal distinguido pela Câmara de Lisboa

O Maratona Clube de Portugal recebeu esta sexta-feira a medalha de mérito desportivo da cidade de Lisboa, anunciou a entidade, responsável pela organização das principais provas de atletismo de estrada na capital.

O presidente do Maratona, Carlos Móia, classificou a distinção como um reconhecimento do contributo do Maratona Clube de Portugal na promoção de um estilo de vida saudável e na prática de desporto e do atletismo.

Móia, que recebeu a medalha das mãos do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, destacou também o trabalho de todas as entidades que colaboram com o Maratona.

"Hoje, estou aqui a representar não só o clube, mas também os nossos atletas, parceiros, patrocinadores, colaboradores e fornecedores, atuais e passados. São eles a espinha dorsal do clube e que tornaram possível mantermos a nossa atividade", disse.

O Maratona, que celebra este ano 30 anos, organiza entre outras provas as maratona e meia-maratona de Lisboa, que contam com dezenas de milhares de participantes e trazem a Portugal a elite do atletismo mundial.