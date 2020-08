Maratona de Barcelona cancelada em definitivo

A Maratona de Barcelona, prevista inicialmente para 15 de março e adiada para 25 de outubro, foi cancelada em definitivo, devido à pandemia de covid-19, anunciou esta sexta-feira a organização do evento.

"Após terem sido estudadas as múltiplas opções, com as autoridades locais e as instituições de saúde competentes, é impossível aos corredores viver uma experiência mágica em Barcelona, uma prioridade para a organização", referem os promotores em comunicado.

O comunicado refere que o cancelamento definitivo visa "garantir a saúde dos corredores, do público e dos organizadores" e que os atletas já inscritos poderão, desde já, ficar matriculados na edição de 2021, agendada para 7 de novembro.

O cancelamento da prova catalã surge na mesma semana do da Maratona de Paris que, tal como as conceituadas Nova Iorque, Berlim, Boston e Chicago, não se realizará em 2020, algo que compromete de forma irremediável a temporada de estrada.