NN Mission Marathon vai ser disputada na Holanda

A NN Mission Marathon, evento privado promovido pela NN Running Team que serve de qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, vai decorrer em Enschede, na Holanda, devido ao confinamento em vigor na cidade alemã de Hamburgo, motivado pela pandemia da covid-19, anunciou esta quarta-feira a organização.

Enschede está localizada na parte leste da Holanda, a poucos quilómetros da fronteira com a Alemanha, e vai receber a prova a 18 de abril. O palco para este desafio será o aeroporto de Twente, onde será feito um percurso em 'loop' para totalizar os 42,195 quilómetros da maratona.





"Estamos muitos felizes com esta escolha. Agradecemos às autoridades holandesas a confiança e vamos agora trabalhar em conjunto para que tudo corra bem, com as devidas medidas de segurança e higiene", disse o diretor da maratona de Hamburgo, Frank Thaleiser.

A NN Mission Marathon é uma das últimas possibilidades de qualificação para os próximos Jogos Olímpicos, que foram adiados em um ano, devido à pandemia, e vão decorrer entre 23 de julho e 8 de agosto. O prazo limite é de 31 de maio. O queniano Eliud Kipchoge, atual recordista mundial e campeão olímpico, será um dos cerca de 70 participantes.