Maratona de Lisboa é uma das 175 de qualificação para o Mundial de grupos de idade

A edição de 2019 da Maratona de Lisboa, marcada para 20 de outubro, vai ser uma das 175 provas de qualificação para o Mundial de grupos de idade, anunciou esta quarta-feira a organização."Este convite é o reflexo do esforço e do investimento feito pela equipa do Maratona Clube de Portugal, dos seus patrocinadores e parceiros no desenvolvimento e promoção da Maratona de Lisboa. A entrada num grupo seleto de provas internacionais escolhidas pela organização das [seis] World Marathon Majors vem confirmar a qualidade da organização da prova, a beleza do percurso e a ambição do clube em chegar ao topo", afirmou o presidente do clube organizador, Carlos Móia.No mesmo comunicado, o Maratona Clube de Portugal explicou que o ciclo de qualificação para a primeira edição do Mundial de grupos de idade, para atletas com mais de 40 anos e que vai ser disputado na Maratona de Londres, em 26 de abril de 2020, arranca no próximo dia 13 de outubro.De acordo com a organização, a 34.ª edição da Maratona de Lisboa já conta com 5.000 inscritos.