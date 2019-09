Maratona de Lisboa vai ter novo percurso em 2020

2019 vai marcar a última edição da Maratona de Lisboa com o atual percurso (com partida em Cascais e chegada em Lisboa), segundo anunciou esta segunda-feira Carlos Moia, durante a cerimónia de apresentação da prova deste ano.De acordo com o líder do Maratona Clube de Portugal, esta decisão foi tomada em face da necessidade de tornar homologáveis os resultados conseguidos na principal corrida da capital, algo que no atual formato (com a meta a distar a mais de 50% do local da partida) não é possível.Carlos Moia assume que ainda não se sabe ao certo qual será o percurso a adotar para 2020, mas deixou no ar a ideia de que a partida será sempre em Cascais, pelo que o mais certo é que a meta não esteja instalada no centro de Lisboa.Fazendo um breve exercício hipotético, uma partida no atual local (Hipódromo de Cascais) e final na zona de Belém (com retorno a ser feito no Cais de Sodré) chegaria para cumprir as regras da IAAF. Dúvidas para esclarecer nos próximos meses...De notar que, ao ser implementada esta mudança, a Maratona de Lisboa passará a ficar elegível para ser batido um recorde do Mundo, algo que poderá 'chamar' uma elite de maior valia, tal como sucede noutras grandes maratonas, como Londres e Berlim, provas rápidas que cumprem esses requisitos.