Maratona de Londres terá apenas prova de elites

A decisão menos desejada (mas mais esperada) foi confirmada. A edição deste ano da Maratona de Londres não contará com uma prova popular, limitando-se apenas à realização de uma corrida de elites, a qual será disputada a 4 de outubro num cenário totalmente único, com um percurso especialmente criado para o efeito em St James’s Park. Segundo a organização, este evento não contará com presença de público, sendo disputado num ambiente similar ao que se vê na Fórmula 1 - a chamada 'bolha'.





Quanto à corrida de elites, estão já confirmadas as presenças dos dois maiores maratonistas da história, o queniano Eliud Kipchoge e o etíope Kenenisa Bekele, isto para lá da queniana Brigid Kosgei, atual recordista mundial. Por saber estão os restantes nomes, sendo que a portuguesa Carla Salomé Rocha fazia parte da lista que havia sido anunciada no início do ano para a corrida que inicialmente estava agendada para abril.