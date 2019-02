Maratona dos Jogos de Paris'2024 será aberta a atletas amadores

O Comité Organizador dos Jogos Olímpicos de Paris (COJO) anunciou esta quinta-feira, numa conferência de imprensa na qual comunicou algumas das suas propostas apresentadas ao COI, que a maratona irá ser aberta à participação de atletas amadores. Marcada como habitual para o último dia dos Jogos, a prova mítica do atletismo permitirá que todos os interessados tenham a possibilidade de correr no mesmo percurso e nas mesmas condições que os melhores do mundo."Pela primeira vez na história dos Jogos, Paris'2024 abrirá a experiência olímpica ao público em geral, dando a todos a oportunidade de participar num evento público como a maratona, no mesmo percurso e nas mesmas condições que os atletas olímpicos", pode ler-se no comunicado do COJO, que nesta conferência de imprensa revelou as propostas de inclusão do breakdancing no programa.Uma decisão que Tony Estanguet, o presidente do Comité Organizador, explica por aquilo que sonhava enquanto miúdo. "Quando era criança os meus grandes sonhos sempre foram jogar ténis em Roland Garros ou poder andar de bicicleta durante a Volta a França. Pela primeira vez, os espectadores poderão ser atores, irão também fazer parte dos Jogos. Irão viver o evento no mesmo dia e no mesmo percurso que os atletas olímpicos", explicou, em declarações ao 'L'Equipe'.