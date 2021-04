Maratona lança novas provas virtuais

Depois do sucesso do ano passado - com cerca de 10.000 participantes únicos nas provas organizadas no outono -, o Maratona Clube de Portugal (MCP) volta a apostar na criação de provas virtuais para o primeiro semestre do ano. Uma vez mais apoiadas pelos seus patrocinadores e também pelo IPDJ e a Câmara Municipal de Lisboa, a 3ª edição das corridas virtuais do Maratona contará com seis provas distintas, de 5 e 10 quilómetros, a primeira já na próxima semana - de 10 km -, entre os dias 12 e 18.

Apesar de revelar “um misto de sentimentos”, por não levar para a estrada as suas provas, Carlos Moia, presidente do MCP, assume a sensação de “dever cumprido” com este formato, que incentiva a prática desportiva, num formato seguro e acessível a todos. "Por esta altura, em 2020, estava longe de imaginar que teríamos de organizar corridas virtuais, mas a pandemia, e a sua trágica evolução, assim o ditaram. Hoje sinto que fizemos o melhor, tendo em conta o que é permitido no âmbito dos eventos desportivos. Vivo um misto de sentimentos, por um lado a enorme tristeza por ainda não podermos organizar os grandes eventos presenciais, por outro, a certeza de dever cumprido. Com a ajuda dos nossos parceiros, os nossos atletas, amadores e profissionais, continuaram a correr, num formato virtual", declarou Carlos Moia.





As inscrições podem ser feitas no site criado para o efeito ou através das aplicações próprias em Android iOS . Já o registo da atividade (que terá de ser feita numa só sessão) pode ser feito através da aplicação ou fazendo o upload do ficheiro GPX da mesma (caso o registo seja feito por um relógio) no site. Os cinco mil primeiros finalistas recebem uma medalha alusiva à terceira edição desta iniciativa.EDP 10K Virtual Race: 12 a 18 de abrilVodafone 5K Virtual Race: 19 a 25 de abrilCME 10K Virtual Race: 26 de abril a 02 de maioNovo Verde ERP 5K Virtual Race: 03 a 09 de maioLuso 10K Virtual Race: 10 a 16 de maioMimosa 10K Virtual Race: 17 a 23 de maio