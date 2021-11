Maratonista quebra recorde mundial ao empurrar mãe em cadeira de rodas em menos de 3 horas

Eric Domingo has broken the world record for a marathon while pushing a wheelchair, clocking 2:53:28.



Eric Domingo Roldan, um maratonista amador espanhol, bateu no último domingo o recorde mundial do atleta mais rápido a terminar uma Maratona empurrando uma cadeira de rodas ao concluir a prova de Barcelona, realizada no último domingo, em 2:52:22 segundos.Quem seguiu sentada na cadeira de rodas durante toda a prova foi Sílvia Roldan, mãe de Eric Domingo Roldan, que sofre de esclerose múltipla. O objetivo do maratonista espanhol era aumentar a consciencialização sobre a doença que faz parte do dia-a-dia da sua mãe."Eu não posso acreditar que acabámos de bater um recorde empurrando a cadeira de rodas da minha mãe numa maratona. Não tenho palavras, provavelmente é o melhor dia da minha vida. Tínhamos um sonho e realizámo-lo. Mas, como sempre, não estamos sozinhos. Sem o apoio da nossa família, nada disso seria possível", escreveu Eric Roldan, na sua página do Instagram.De realçar que a última marca mundial, ainda reconhecida pelo 'Guinness World Records', pertence à dupla britânica Marcus Green e Phil Rossall, que em dezembro de 2019 terminou a maratona de Chichester em 2:58:40 segundos.