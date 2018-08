Marchador espanhol "farto" de ser confundido com ator porno

Ya estoy harto de tener que ocultar mi doble vida y de utilizar el seudónimo de @jordiporn pic.twitter.com/K1vOuH1M4o — Diego García Carrera (@DiegoGCarrera) August 19, 2018

O espanhol Diego García Carrera, vice-campeão da Europa nos 20 km marcha em Berlim, este mês, tem um duplo. O marchador é extremamente parecido com o ator Jordi 'El niño polla', a nova estrela do cinema pornográfico no país vizinho.No Twitter o atleta disse, com humor, estar "farto" de ser confundido com Jordi. "Já estou farto de ter de ocultar a minha vida dupla e ter de utilizar o pseudónimo de @jordiporn", escreveu o marchador, partilhando ao mesmo tempo fotos de ambos, onde é possível verificar as semelhanças.Entre os comentários que a publicação recebeu, há quem sugira que Diego García Carrera deixe a marcha e se dedique ao lançamento do dardo...