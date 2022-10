Marcos Chuva agradece ao Benfica: «Obrigado por teres criado um atleta, mas também um ser humano»

O Benfica anunciou este domingo o fim de ligação com Marcos Chuva que durava há 15 anos. O saltador português partilhou uma mensagem sentida nas redes sociais onde agradece o que o clube da Luz fez na sua carreira e vida."Deste-me tantas pessoas, experiências, e vivências que jamais poderia ter vivido de outra forma. Obrigado por teres criado um atleta, mas também um ser humano. Espero ter-te honrado dentro da pista a competir, e fora dela com o meu apoio, animação e dignidade", vincou Chuva através das redes sociais.São poucas as cartas de amor que escrevi. E as que escrevi, garanto-vos que foram para sempre. Sempre fui um jovem endiabrado, comecei o atletismo porque em casa me obrigaram a escolher um desporto. Assim foi, escolhi o atletismo. Na minha primeira prova de salto em comprimento os calções ficaram largos, era "trinca espinhas" que ficou em 4º lugar. Facilmente descobri um amor, ali ao lado, na escola onde a família estudou, eu estudava e treinava, e representei até juvenil. Continuava um juvenil atrevido, que fazia atletismo porque era feliz a quebrar regras, onde gastava a energia a dançar, correr, saltar e aprender, simplesmente sendo eu mesmo. O Benfica disse que eu tinha de ser um dos deles. Eu… que nunca liguei nada a clubes, nem a cores ou simbolismos. Tinha crescido, tornei-me num aprendiz de atleta como dizia o meu treinador, e tinha de dar o salto, aceitei o convite do clube mais vermelho de Portugal. O Sport Lisboa e Benfica. É de águia ao peito que senti o poder de vestir Benfica, com o qual saltei para a final dos mundiais de juniores na minha primeira internacionalização.Tive dificuldade em desvincular-me da minha atitude/personalidade, de levar a alta competição como os outros queriam, e não como me fazia sentido. Porquê? Se eu fazia o que fazia por mim e não pelos outros?! Mantendo-me fiel à minha forma de ser, e sem me aperceber, foi com o Benfica que cresci, aprendi, errei, amadureci o jovem atrevido que nunca saiu de dentro de mim. E foi com esse atrevimento que consegui 10 títulos de campeão de Portugal absoluto em ar livre, mais uns quantos em pista coberta, fui 9 títulos campeão de clubes com o Benfica, foi com o Benfica que fui a Campeonatos da Europa, a Campeonatos do Mundo e até aos Jogos Olimpicos. Nunca imaginei com 12 anos na pista da escola, conseguir isto tudo de Benfica ao peito. Vivi 16 épocas de vermelho como nunca imaginei, do melhor ao pior. O Benfica esteve lá sempre, nunca desistiu de mim, dando-me liberdade/possibilidade e condições para ser o atleta que quis ser. Foram bastantes as vezes que pensei qual o meu percurso, qual o meu motivo… e quando me apercebi, estava simplesmente a escrever uma carta de amor ao Benfica.Não sei se o que decidi é certo ou errado. Mas foi o que senti. Senti que o meu dever para com o maior clube, estava feito, que por vezes virar a página é a melhor forma de seguir em frente, feliz, como sempre o fui. Benfica, foram 16 épocas inesquecíveis, serás sempre meu e eu teu. Deste-me tantas pessoas, experiências, e vivências que jamais poderia ter vivido de outra forma. Obrigado por teres criado um atleta, mas também um ser humano. Espero ter-te honrado dentro da pista a competir, e fora dela com o meu apoio, animação e dignidade. Hoje, uma vez mais é o exemplo de como me aceitam e compreendem. Contra tudo o que imaginei algum dia fazer, foi o dia de seguir em frente, com uma carta, que quase parece de amor. O que fica no meu coração, fica para sempre.Do teu Chuva…Eternamente grato e para sempre…Obrigado Benfica.