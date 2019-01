Marcos Chuva: «Sou muito competitivo e não me vou abaixo»

A ideia de regressar com a camisola do Benfica até partiu do próprio Marcos Chuva, em sinal de reconhecimento para o clube que representa desde 2007. Depois de ter cumprido um ano de suspensão, por ter tido três falhas no sistema de localização no controlo antidoping, o atleta das águias sente que ainda tem muito para dar ao atletismo.

"No fundo, andei sempre a treinar-me como se nada tivesse acontecido. É claro que houve momentos difíceis do ponto de vista psicológico e físico, mas sentia que estava no caminho certo. Já não competia há ano e meio e neste regresso cheio de emoções senti-me bem. Não foi a melhor marca, mas foi bem melhor do que estava à espera", disse Marcos Chuva a Record.

O técnico Fernando Pereira teve um papel importante na recuperação de Chuva. "Eu não estive sozinho neste processo. Quis regressar numa prova coletiva porque o Benfica apoiou-me sempre e, por outro lado, o meu treinador também esteve sempre comigo a incentivar-me. Fiz tudo o que estava previsto como se estivesse a competir. Esse terá sido o segredo", explicou o segundo melhor atleta português de sempre no comprimento (8,34 m em 2011), a seguir ao recordista nacional, o sportinguista Carlos Calado (8,36 m em 1997).

Por enquanto, Marcos Chuva não quer apontar para grandes objetivos. "O tempo vai encarregar-se de colocar as coisas no seu lugar", refere o saltador, que tem o Mundial no Qatar (no final de setembro) como referência: "Sou muito competitivo e não me vou abaixo", acentuou o atleta, que já esqueceu o que se passou no processo com a AdOP: "Não quero falar sobre isso, mas quem perde são os atletas. Parece que as minhas justificações não valeram nada. Isso agora pertence ao passado e quero olhar para o futuro."



Fernando Pereira: «Não perdeu qualidades»



O técnico Fernando Pereira considera que o seu pupilo tem excelentes aptidões para voltar a bom nível: "O Marcos não perdeu qualidades. É um talento invulgar e ao longo deste processo tive várias conversas com ele para o motivar, dizendo-lhe que, apesar de não competir, podia voltar a um excelente nível". O treinador reconhece que foi preciso paciência e persistência: "Ele até excedeu as minhas expectativas ao fazer 7,67 m. Mostrou que tem capacidade para fazer muito melhor." Depois de ter ganho o comprimento no apuramento do Nacional da 1ª Divisão, Chuva vai lutar pelo título de campeão nacional em Pombal, a 9 e 10 de fevereiro, mas antes até poderá participar numa prova internacional, que pode servir de rampa de lançamento para se aproximar ou ultrapassar a histórica barreira dos 8 metros.