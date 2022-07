Marcos Santos é o único angolano em Eugene: «Sinto-me especial e com uma grande responsabilidade»

O angolano Marcos Santos admitiu ter adorado a experiência de participar nos campeonatos do mundo de atletismo, em Eugene, nos Estados Unidos, apesar de ter sido desclassificado nas eliminatórias dos 200 metros.

"Foi bom, está a ser uma grande experiência, este meu primeiro Mundial, graças a Deus que vim", afirmou o velocista, ainda júnior, de 18 anos, em declarações à agência Lusa.

O desfecho não foi o esperado para Marcos Santos, que transpôs os limites da pista oito, a de fora, na quarta série das eliminatórias. "Dei o meu melhor, mas entreguei tudo na mão de Deus. Antes de chegar aqui, a preparação foi boa, mas os adversários não são nada fracos. São atletas de nível mundial, têm mais experiência do que eu e eu estou a lutar para, a pouco e pouco, tentar alcançá-los e melhorar a minha marca", assegurou o recordista angolano de juniores, com o tempo de 22,12 segundos.

O único atleta angolano em competição em Eugene'2022 reconheceu a responsabilidade de representar "um grande país", apesar de ter contado apenas com a presença do presidente federativo nos Estados Unidos. "Sinto-me especial e com uma grande responsabilidade. É um grande peso que levo nas costas, nunca tinha representado o país e agora foi um orgulho e um privilégio. Vou continuar a dar o meu melhor, porque quero que o meu país se orgulhe de mim", sublinhou.

O ainda estudante, com preferência pela área das telecomunicações, treina normalmente no Estádio dos Coqueiros, em Luanda, não escondendo a ambição de integrar um centro de Alto Rendimento para conseguir "grandes, grandes marcas". "Sou junior, tenho 18 anos, e eu penso em trabalhar ainda mais, porque, daqui a dois anos, posso estar a fazer grandes marcas nos 200 metros, que é o meu foco. Eu amo essa prova, faço-a por vontade e os Jogos Olímpicos Paris'2024 estão aí. Vou treinar no duro, para fazer mais do que fiz aqui", concluiu.