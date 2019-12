Mariana Machado bate recorde nacional júnior dos 3000 metros em pista coberta

Mariana Machado colocou este domingo a cereja no topo do bolo de um 2019 de grande nível, ao fixar um novo recorde nacional dos 3000 metros júnior em pista coberta, quebrando um máximo que até agora pertencia a Jessica Augusto desde 2000. A atleta do Sp. Braga, de 19 anos, cumpriu a distância em 9.02,56 minutos, venceu a prova-extra ao distrital de sub-20 e conseguiu tirar mais de seis segundos ao tempo de Jessica (9.08,97).





Com este registo, Mariana Machado passa a ser a 11.ª melhor portuguesa de sempre nesta distância em pista coberta, superando já a melhor marca de Marta Pen Freitas, que no ano passado fez 9:03:18 em Nova Iorque. A nível mundial, refira-se, a atleta minhota garante a 49.ª melhor marca do ano.