Mariana Machado bate recorde pessoal nos 3.000 metros em Espanha

A portuguesa Mariana Machado superou esta quarta-feira em Bilbau o seu recorde pessoal nos 3.000 metros, por mais de nove segundos, correndo a distância em 8.49,09, para ser segunda classificada na prova.

A fundista de Braga, que aposta ir aos Mundiais de Budapeste nos 5.000 metros, terminou com o mesmo tempo da vencedora, a inglesa Aimee Pratt, especialista de obstáculos, que também melhorou o seu recorde pessoal.

A corrida foi discutida ao sprint, sendo necessário recorrer aos milésimos de segundo para 'desempatar' as duas primeiras.

Com esta marca, Mariana Machado entra no top-10 português de sempre, para oitava, num ranking liderado pela recordista nacional, Carla Sacramento, com 8.30,22.

A reunião de Bilbau contou com a presença de mais portugueses, com José Carlos Pinto a ir aos 1.500 metros para ser terceiro, em 3.38,32, recorde pessoal por mais de dois segundos.

Até agora especialista de 800 metros, José Carlos Pinto melhora pela segunda fez o seu registo pessoal em 2023 e corre pela primeira vez abaixo do patamar dos 3.40,00.

Nos 100 metros, André Prazeres foi terceiro, com 10,52 segundos, depois de ter feito 10,44, numa das meias-finais, em que terminou em segundo.

Lucinda Gomes foi a quinta melhor no concurso do triplo salto, com um registo de 13,09 metros como melhor.