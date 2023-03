Mariana Machado e Etson Barros campeões portugueses de corta-mato curto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mariana Machado, do Sporting de Braga, sagrou-se este sábado pela quarta vez campeã portuguesa de corta-mato curto, em Avis, onde Etson Barros, do Benfica, foi coroado pela primeira vez na prova masculina.



Em Avis, Mariana Machado correu os quatro quilómetros em 12.31 minutos, cortando a meta à frente de duas atletas do Feirense, Neide Dias (12.41) e Solange Jesus (12.45), segunda e terceira, respetivamente.

Numa prova masculina dominada pelos atletas do Benfica - oito entre os 10 primeiros -, Etson Barros, ainda sub-23, terminou em 10.41, batendo o companheiro de equipa Miguel Moreira, com Samuel Freire, do Vitória de Setúbal, a ser terceiro, em 10.47.

Coletivamente, o Feirense foi o mais forte na corrida feminina, à frente do Recreio de Águeda e do Sporting de Braga.

Sem surpresas, o Benfica ganhou em masculinos, seguido do Sporting de Braga e do CA Seia.