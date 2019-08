Mariana Machado fecha época com novo recorde pessoal

A jovem atleta portuguesa Mariana Machado fechou a sua temporada da melhor forma, ao fixar um novo recorde pessoal, agora nos 3000 metros.





Com 8:58.61 minutos, conseguidos na sexta-feira m Gotemburgo (numa prova na qual foi quarta), a atleta lusa melhorou em três segundos o seu máximo na distância e, para mais, reforçou o estatuto de melhor europeia Sub-20 do ano, com quase seis segundos de avanço para a segunda colocada, a italiana Nadia Battocletti - num tempo conseguido precisamente em Gotemburgo. Um registo que coloca a atleta lusa no oitavo posto de Sub-20 a nível mundial e no 43.º no ranking absoluto (neste último é a sétima na classificação europeia).De resto, graças a este tempo, a jovem do Sp. Braga, de 18 anos, fecha a sua temporada com os melhores registos europeus de Sub-20 em duas das três provas nas quais compete regularmente, já que para lá dos 3000 metros também detém o máximo dos 1500 metros (4:10.61) e é a segunda melhor nos 5000 metros, com 16:01.14 minutos, apenas superada pela russa Anastasiya Shukshina (15:48.30).