Mariana Machado vence no regresso das provas populares a Portugal

Mariana Machado, do Sp. Braga, venceu este domingo a Corrida EDP Lisboa, a Mulher e a Vida, a primeira prova popular com participação massiva de atletas realizada em Portugal depois de uma longa paragem provocada pela pandemia de Covid-19. Ao todo, segundo a organização, participaram 4.652 participantes, numa prova que serviu para relançar a corrida popular no nosso país e também de teste do protocolo de prevenção anti-Covid-19 para os eventos futuros, nomeadamente a maratona e a meia maratona de outubro.





Com um pelotão integralmente feminino, Mariana Machado cumpriu os 5 quilómetros em 16.14 minutos, relegando Lia Lemos para o segundo posto (16.18) e Sara Moreira para o terceiro (16.38), compondo um pódio que juntou a experiência da conceituada atleta do Sporting e a juventude de Mariana e Lia, duas das mais promissoras atletas nacionais.Para lá do aspeto competitivo, destaque para o objetivo principal desta prova, que passava por angariar fundos para o rastreio do cancro da mama. Ao todo foram doados 15.380,00 euros à Liga Portuguesa Contra o Cancro. Por outro lado, em dia de luto nacional pela morte de Jorge Sampaio, Carlos Moia fez questão de homenagear o antigo Presidente da República, tendo todas as atletas de elite presentes utilizado um laço preto nos seus equipamentos de competição em jeito de homenagem.A edição de 2022 já tem data marcada para 15 de maio 2022.