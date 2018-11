Mariana Machado volta a triunfar em Espanha

A bracarense Mariana Machado venceu este domingo a prova de juniores do Crosse de Atapuerca, em Burgos, Espanha, o primeiro do 'challenge' de crosses da Federação Internacional (IAAF).A atleta bracarense, que surpreendera na semana passada ao vencer a prova absoluta em Palencia, agora voltou à sua categoria etária e, com um forte sprint' cortou a meta em primeiro lugar (13.36 minutos), à frente da espanhola Cristina Ruiz (13.37) e da britânica Zoe Wassell (13.39).Na principal prova feminina, estiveram três portuguesas, todas do Sporting, com a melhor a ser Salomé Rocha, no 10.º lugar (quarta europeia), com 27.09, imediatamente seguida pela campeã portuguesa de corta-mato, Catarina Ribeiro (11.ª, 27.10), com Sara Moreira a terminar na 13ª posição (27.33).A vencedora da prova, pelo terceiro ano consecutivo, foi a etíope Sembere Teferi, com o tempo de 25.34, derrotando ao sprint a queniana Margaret Chelimo (25.36), que já fora segunda no ano passado, e a terceira foi outra queniana Norath Tanui (25.38).Em masculinos, na prova principal, o vencedor foi o ainda júnior ugandês Jacob Kiplimo (vice-campeão mundial júnior de 10.000 metros este ano, em Tampere, na Finlândia), segundo classificado no ano passado, que na última volta deixou para trás o eritreu Aron Kifle (20 anos), que terminou em segundo lugar (terceiro em 2017), sendo ambos creditados com o tempo de 25.10 e 25.23, respetivamente. O terceiro classificado foi o etíope Edward Zacayo (25.25).O português Rui Pinto, do Benfica, fez uma corrida cautelosa, terminando mais forte nas últimas voltas, cortando a meta em 23.º lugar (26.43), melhorando dois lugares em relação à sua presença no ano passado.Na prova de juniores masculinos, o benfiquista Isac Nader terminou em quinto lugar (18.30), perto do pódio, sendo o melhor dos seus colegas de equipa do Benfica. Alexandre Figueiredo foi 10.º (18.36) e Miguel Ribeiro terminou em 15.º (18.52). O vencedor foi o britânico Jake Heyward venceu em 18.17, com outro britânico em segundo, Rory Leonard (18.25), e o espanhol Ouassim Oumaiz em terceiro (18.28).